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Скумбрия как мед. Ставим в маринад на 2 дня и можно звать гостей

Скумбрия как мед. Ставим в маринад на 2 дня и можно звать гостей

Большинство маринадов придают скумбрии некоторую жесткость, но рецепт с маринадом из теплого масла является исключением: рыбу укладываем вместе с луком, заливаем маринадом, и всего через два дня она становится невероятно нежной, как мед.

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