Будет вкусно
Будет вкусно

132 387 подписчиков

Скумбрия как мед. Ставим в маринад на 2 дня и можно звать гостей

Большинство маринадов придают скумбрии некоторую жесткость, но рецепт с маринадом из теплого масла является исключением: рыбу укладываем вместе с луком, заливаем маринадом, и всего через два дня она становится невероятно нежной, как мед.

Комментарии
Бобкина Татьяна
Попробую сделать  так скумбрию. Спасибо!
1 г.
л
людмила
А красненькое на кусочках рыбы - это что?
1 г.
