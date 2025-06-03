Неисполнение контракта по исполнению гособоронзаказа (ГОЗ) во время военного положения даст право государству вводить в компании внешнее управление и приостанавливать права акционеров.
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Неисполнение контракта по исполнению гособоронзаказа (ГОЗ) во время военного положения даст право государству вводить в компании внешнее управление и приостанавливать права акционеров.
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