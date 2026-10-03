В Испании возбуждено дело против блогера Шария и его жены: им грозит до 15 лет — elDiario (ФОТО)

В Испании возбуждено дело против блогера Шария и его жены: им грозит до 15 лет, сообщает elDiario. Шария и его жену обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в других финансовых преступлениях и связях с разведкой России, пишет elDiario.
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