В Испании возбуждено дело против блогера Шария и его жены: им грозит до 15 лет — elDiario (ФОТО)

В Испании возбуждено дело против блогера Шария и его жены: им грозит до 15 лет, сообщает elDiario. Шария и его жену обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в других финансовых преступлениях и связях с разведкой России, пишет elDiario.