А Газпром не хочет снять ролик, где звучит русский язык?

Меня чрезвычайно бесят браЦконародные рекламные ролики Газпрома. Ранее меня больше всего бесил ролик с пасикунчиками с пестиками (или с пистиками - там трудно разобрать) - я ржала и говорила: "Ну слушайте, вам же ваша брацконародность совсем мозги выжгла! Ну как вы не понимаете, что для русского уха выражение "пасикунчики с пистиками" звучит смешно - народ угорает и цитирует классический анекдот "Гусары, молчать!" и классическую песню "Но ведь главное, знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится.