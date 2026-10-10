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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашеро выиграл восьмой матч подряд на «Мастерсе» в Шанхае

14-я ракетка мира Валентин Вашеро обыграл Себастьяна Баеса во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 6:4, 7:6(5).

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