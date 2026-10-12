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«Лада» проиграла 10-й матч подряд в КХЛ, «Амур» одержал 4-ю победу кряду

«Лада» проиграла 10-й матч подряд в КХЛ, «Амур» одержал 4-ю победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 «Амур» одержал победу над «Ладой».В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 «Амур» одержал победу над «Ладой».

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