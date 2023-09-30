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  • Зоя
    неужели нельзя убыстрить этот акт самим украинцам.....Экс-разведчик США...
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Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова

Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

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