Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии