Citi сохранил негативный взгляд на Volvo Car после слабой квартальной отчетности

Акции Volvo Car оказались под давлением после публикации результатов за второй квартал: бумаги компании снизились примерно на 1%, а аналитики Citi подтвердили рекомендацию «Продавать», одновременно понизив целевую цену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии