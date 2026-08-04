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Citi сохранил негативный взгляд на Volvo Car после слабой квартальной отчетности

Citi сохранил негативный взгляд на Volvo Car после слабой квартальной отчетности

Акции Volvo Car оказались под давлением после публикации результатов за второй квартал: бумаги компании снизились примерно на 1%, а аналитики Citi подтвердили рекомендацию «Продавать», одновременно понизив целевую цену.

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