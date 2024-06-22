КП.РУ: телеведущий Иван Ургант дал большое интервью о своем детстве

Пропавший с медийного пространства Иван Ургант дал большое интервью журналисту Николаю Солодникову. Он представил интервью в виде большого документального фильма, в котором рассказал о своем детстве и не только, передает «Комсомольская правда».
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