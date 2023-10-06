Дом купцов Бажениных в Холмогорском районе начнут реставрировать зимой 2024 года

Проект реконструкции объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных, основавших первую в России купеческую судоверфь в деревне Вавчуга Холмогорского района, прошел экспертизу, а на сами работы выделены деньги.
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