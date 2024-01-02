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Как пережить праздники без последствий – советы диетологов

Как пережить праздники без последствий – советы диетологов

В новогодние праздники существует опасность перебрать не только с алкоголем, но и с едой. Европейские диетологи выпустили в связи с этим десять рекомендаций, которые помогут провести каникулы весело и интересно и без большого вреда для здоровья.

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