Целенаправленный ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в городе Суджа Курской области — для того, чтобы переманить российские силы с главной линии фронта, где они добиваются значительных успехов.
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