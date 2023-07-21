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Александр Кузнецов: «Бумагу, которую дали подписать англичане для участия в ЧМ, подписать невозможно. Там требования заоблачные»

— Наши велогонщики не поедут на чемпионат мира в Глазго. Дело только в визовой проблеме или есть какая-то декларация? — Нет-нет.

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