Что такое ХОБЛ, почему этот диагноз ставят теперь не пожилым, а молодым людямПульмонологи бьют тревогу: в больницы всё чаще обращаются молодые люди (в среднем от 16 до 40 лет) с диагнозом, который раньше считался уделом пожилых курильщиков со стажем, — хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).
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