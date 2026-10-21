Что такое ХОБЛ, почему этот диагноз ставят теперь не пожилым, а молодым людямПульмонологи бьют тревогу: в больницы всё чаще обращаются молодые люди (в среднем от 16 до 40 лет) с диагнозом, который раньше считался уделом пожилых курильщиков со стажем, — хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).