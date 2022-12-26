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Часто возникают проблемы, когда дворники на лобовом стекле работают некорректно: в сырую погоду в сторону стекла смахивают без полос, а в середину оставляют полосы, тем самым создают плохую

Часто возникают проблемы, когда дворники на лобовом стекле работают некорректно: в сырую погоду в сторону стекла смахивают без полос, а в середину оставляют полосы, тем самым создают плохую

﻿﻿Часто возникают проблемы, когда дворники работают неправильно: в сырую погоду они скользят по стеклу без разводов, оставляя разводы посередине, тем самым создавая плохую видимость для водителя, что раздражает и раздражает.

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