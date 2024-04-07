В Оренбуржье на получение помощи подали 6,4 тыс. заявлений через "Госуслуги"

В Оренбургской области пострадавшие от паводка подали 6,4 тыс. заявлений через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске с участием главы МЧС Александра Куренкова, передает ТАСС.