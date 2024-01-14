Автоэксперт Солдатов: цены на автомобили будут расти в 2024 году

Эксперт Роман Солдатов считает, что стоимость автомобилей будет только увеличиваться в 2024 году. Он предполагает, что минимальная средняя цена на новые иномарки, которая сейчас составляет 2,8 млн рублей, может достичь отметки в 3 –3,2 млн рублей к 2024 году, пишет издание «За рулём».