Основы работы с инструментами: как выбрать молоток и обращаться с ним

Многие мужчины сегодня не знают, что такое инструменты. Рост благосостояния за последние 50 лет привёл к тому, что многие мужчины стали нанимать разнорабочих вместо того, чтобы самим заниматься ремонтом и обустройством дома.
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