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Требования к отпуску топлива с бирж в России будут ужесточать

Требования к отпуску топлива с бирж в России будут ужесточать

Требования к отпуску топлива с бирж в России будут ужесточать Наталья МарковаВ последние недели Федеральная антимонопольная служба активизировала свои усилия в борьбе за безопасность российского рынка энергоресурсов.

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