БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нужна ли модернизация ЗУ-23

Нужна ли модернизация ЗУ-23

С первых дней СВО в боевых действиях активно применяются зенитные артиллерийские установки ЗУ-23. Спаренные 23-мм автоматы ведут борьбу с воздушными целями, уничтожают живую силу, транспортные средства и лёгкую бронетехнику противника.

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