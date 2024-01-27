Маршессо трижды забил «Рейнджерс» с передач Барбашева. У Ивана 10 очков в последних 5 играх

«Вегас» обыграл нью-йоркцев (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Маршессо, сделавший 2-й хет-трик в сезоне (и 5-й в регулярках за карьеру; еще 2 было в плей-офф), стал первой звездой матча.