Депутат Госдумы обвинила оренбургские власти в невыполнении финансовых обязательств перед пострадавшими от паводка

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обвинила оренбургские власти в невыполнении своих финансовых обязательств перед местными жителями, пострадавшими от паводка.
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