Председатель Следственного комитета для оказания практической помощи в поисках пропавшего без вести ребенка направил в Оренбургскую область криминалистов центрального аппарата ведомства

Председатель Следственного комитета России для оказания всесторонней практической помощи в организации поиска и установлении всех обстоятельств безвестного исчезновения ребенка направил в Оренбургскую область сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.
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