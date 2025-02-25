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Царьград

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Трамп заявил: США не оказывают Украине оборонной помощи сейчас

Трамп заявил: США не оказывают Украине оборонной помощи сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не оказывают Украине оборонную помощь. Россия, в лице Сергея Лаврова, предупреждает, что западные поставки оружия Киеву усиливают конфликт и могут привести к негативным последствиям.

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