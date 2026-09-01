Денис Мацуев даст два концерта в Красноярске

Народный артист России Денис Мацуев отправится на гастроли в Красноярск. В этом году музыкант даст два концерта на сцене Большого концертного зала филармонии, сообщили в пресс-службе учреждения.
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