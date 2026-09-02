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Воронежские новости

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Мужчина, нуждающийся в медпомощи, пропал в Воронеже

Мужчина, нуждающийся в медпомощи, пропал в Воронеже

Нагайцев Андрей пропал 1 сентября 2026 года в Воронеже. Мужчине 38 лет. Он плотного телосложения, имеет серые глаза и темно-русые волосы.

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