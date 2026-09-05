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Лоран Мекис: Победа в апелляции по подиуму Хаджара в Монако важна для всего спорта

Red Bull RacingРуководитель Red Bull Racing Лоран Мекис высоко оценил решение судейской коллегии, которая вернула подиум пилоту Red Bull Racing Исаку Хажару на Гран При Монако.

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