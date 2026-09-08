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ИИ Anthropic формализовал доказательство Великой теоремы Ферма всего за 11 дней

ИИ Anthropic формализовал доказательство Великой теоремы Ферма всего за 11 дней

Великая теорема Ферма — одна из самых знаменитых в истории математики. Она утверждает, что для любого целого n > 2 не существует натуральных чисел x, y и z таких, что xⁿ + yⁿ = zⁿ.

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