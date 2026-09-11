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Broadcom наращивает выручку в сфере ИИ-чипов на 221% и дает рекордные долгосрочные прогнозы

Broadcom наращивает выручку в сфере ИИ-чипов на 221% и дает рекордные долгосрочные прогнозы

Производитель полупроводников Broadcom представил отчет за третий квартал 2026 финансового года, продемонстрировав впечатляющие темпы роста в сегменте технологий для искусственного интеллекта.

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