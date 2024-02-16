Российская компания отсудит миллиарды у немецкой группы Linde

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании «РусХимАльянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и АО «РусГазДобыча») к немецкой группе Linde о взыскании с нее 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей (всего это около 142 миллиардов рублей).