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Нейрофизиологические профили для понимания связи генов и психики и как путь к персонифицированной медицине

Нейрофизиологические профили для понимания связи генов и психики и как путь к персонифицированной медицине

В следующий четверг в рамках лектория Нейрокампуса выступит Ольга Владимировна Сысоева, ведущий научный сотрудник Лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНДиНФ РАН, руководитель направления «Нейробиология устной и письменной речи при нарушениях развития».

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