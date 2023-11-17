Нейрофизиологические профили для понимания связи генов и психики и как путь к персонифицированной медицине

В следующий четверг в рамках лектория Нейрокампуса выступит Ольга Владимировна Сысоева, ведущий научный сотрудник Лаборатории высшей нервной деятельности человека ИВНДиНФ РАН, руководитель направления «Нейробиология устной и письменной речи при нарушениях развития».
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