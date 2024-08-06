"Пугачёва решила вернуться в Россию вместе с детьми": Разбор информации

в России менты и судьи продажные она заплатит тем и другим и вернется и станет снова припиздоной

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Алла, а шо с эбалом? А как же "весь мир с нами против вас"? А за рабов и холопов в то самое эбало можно легко схлопотать...