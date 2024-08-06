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"Пугачёва решила вернуться в Россию вместе с детьми": Разбор информации

"Пугачёва решила вернуться в Россию вместе с детьми": Разбор информации

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress В Сети появилась информация о том, что бывшая "примадонна" собралась вернуться в Москву.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
в России менты и судьи продажные она заплатит тем и другим и вернется и станет снова припиздоной
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2 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Алла, а шо с эбалом? А как же &quot;весь мир с нами против вас&quot;? А за рабов и холопов в то самое эбало можно легко схлопотать...
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2 час.
Nina Данилова
Надо срочно признать ее иноагентом и запретить вьезд в Россию
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43 мин.

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