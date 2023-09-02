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«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»

«Дзюба – больной человек, ему по голове мячом били. Этого болвана надо отправить на фронт». Александр Тихонов о том, что Артем назвал его «маразматиком»

Ранее нападающий «Локомотива» в шоу «Ну, так нельзя, ###» назвал четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону «маразматиком».

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