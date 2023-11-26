В Нижегородской области поздравляют мам с праздником

Более 2 300 поздравительных открыток получат мамы от своих детей сегодня и в ближайшие дни. В преддверии Дня матери в Нижегородской области по инициативе регионального отделения «Единой России» была запущена акция «Напиши письмо маме».
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