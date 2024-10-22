Что известно о крушении грузового самолета в Судане, на борту которого были россияне?

Портал Sudan War Monitor подчеркивает, что о выживших членах экипажа не сообщается, а большая часть самолета сгорела Мятежные Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые захватили западный регион страны, сообщили о сбитом грузовом самолете.
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