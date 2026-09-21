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Вечерний Новосибирск

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Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Инициативы Владимиру Путину в ходе телемоста по подключению новых объектов к газу озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

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