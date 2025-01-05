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Осталеп: эскалация конфликта в ПМР из-за энергокризиса возможна в феврале

Осталеп: эскалация конфликта в ПМР из-за энергокризиса возможна в феврале

Эксперт в области безопасности и бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп считает, что энергетический кризис усугубил отношения между Кишиневом и Тирасполем, что может привести к эскалации приднестровского конфликта уже в феврале этого года.

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