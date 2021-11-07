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  • Михаил_
    Никто царя не свергал, он выразил согласие на своё отречение, чем и воспользовались противники самодержавия. Красные ...Царя свергли белые
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Царя свергли белые

Царя свергли белые

С российской монархией покончили «верные престолу» генералы и высшая аристократия Станислав Воробьев Фото: UIG/ ТАСС Вычитал у одного «любителя исторической России» рассуждение о том, что в свержении последнего российского царя виноваты красные.

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Владимир СВ
Согласен ... именно либералы приложили руку к свержению Царя.. **Других фактов и хронологии у нас нет ** Да тут столько комментаторов понабежит со своими **фактами** и специалистов .. Иногда читаешь исторические зарисовки - диву даешься .. откуда че берется ..
Nikita Kopitov
Все правильно,без февраля не было б октября,большевики просто забрали власть у неспособного к управлению страной Временного правительства и сумели сохранить ее ,несмотря на интервенцию иностранных легионов и поодерживаемых заграницей белых.
Татьяна
Это вовсе не новость ведь в России было две революции в 1917 году: Февральская буржуазная революция, в результате которой свергли Николая ii и Октябрьская революция, которая забрала власть уже у Временного правительства. Так что кому больше ( большевикам или Западу) нужна была гибель царского семейства - вопрос весьма спорный...
Виктор Иванов
На просторах инета встречал информацию что Гучков. монархист, черносотенец, бывший депутат государственной думы 1907—1912 годов., будучи в эмиграции, в мемуарах (видимо на стремления большевиков героизировать Октябрьскую Революцию) писал что в октябре 17-го года большевики НЕ ЗАХВАТЫВАЛИ ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ ВАЛЯЛАСЬ ПОД НОГАМИ, ОНИ ЛИШЬ ПОДНЯЛИ ЕЁ. "Сейчас же целый ряд стран накануне гибели, и те практические меры, которые будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, гражданин министр почт и телеграфов, — эти меры вполне ясны. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». (Аплодисменты, смех.) Вы можете смеяться, сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ." (Первый Всероссийский съезд Советов проходил с 3 (16) июня по 24 июня (7 июля) 1917 года. На нём присутствовало свыше тысячи депутатов, из которых 822 имело право голоса. Делегация большевиков имела на съезде 105 мест, значительно уступая как эсерам (285 мест), так и меньшевикам (248 мест). — Ленин В. И. Речь об отношении к Временному правительству. ПСС, Том 32, стр. 267 Ни меньшевики, ни эсеры, ни другие партии на это не решились, в момент когда страна пошла в разнос, и только Ленин со своими соратниками это сделал. Кстати , ярым сторонником отречения царя рт власти, была Русская православная церковь. Еще со времён Петра !, когда тот в 1721 году упразднил институт патриаршества и создал Святейший правительствующий Синод. Через год в 1722 году была учреждена должность обер-прокурора, который руководил канцелярией Синода и наблюдал за тем, чтобы решения Синода соответствовали законам и интересам государства. и лишь только в августе 1917 года церковь принимает решение о восстановлении патриаршества.
Михаил_
Никто царя не свергал, он выразил согласие на своё отречение, чем и воспользовались противники самодержавия. Красные не свергали, они расстреляли царское семейство со слугами и лечащим врачом.

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