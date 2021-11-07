Царя свергли белые

С российской монархией покончили «верные престолу» генералы и высшая аристократия Станислав Воробьев Фото: UIG/ ТАСС Вычитал у одного «любителя исторической России» рассуждение о том, что в свержении последнего российского царя виноваты красные.
С российской монархией покончили «верные престолу» генералы и высшая аристократия Станислав Воробьев Фото: UIG/ ТАСС Вычитал у одного «любителя исторической России» рассуждение о том, что в свержении последнего российского царя виноваты красные.
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