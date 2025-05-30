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Мастер-класс между раундами переговоров

Мастер-класс между раундами переговоров

Второго июня в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Однако на сегодня главное в этом процессе происходит между раундами.

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