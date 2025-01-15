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Блог частного инвестора

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Мосбиржа назвала самые популярные акции по итогам 2024 года

Мосбиржа назвала самые популярные акции по итогам 2024 года

Мосбиржа назвала топ-10 популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов по итогам 2024 года. «Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов на конец 2024 года стали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (31% и 7% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (15%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Яндекса» (6%), «Т-Технологий» (5%), «Норникеля» (5%) и «Татнефти» (4%)», — говорится в сообщении биржи.

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