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Боец, спасший члена экипажа танка "Алеша", награжден орденом Мужества

Боец, спасший члена экипажа танка "Алеша", награжден орденом Мужества

РИА Новости/Константин Михальчевский Военнослужащий Сергей Соленов, заслонивший от осколков гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка "Алеша", получил орден Мужества.

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