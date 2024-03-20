Боец, спасший члена экипажа танка "Алеша", награжден орденом Мужества

РИА Новости/Константин Михальчевский Военнослужащий Сергей Соленов, заслонивший от осколков гранаты командира танкового взвода Александра Левакова, позже ставшего известным в составе экипажа танка "Алеша", получил орден Мужества.
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