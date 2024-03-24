Как правильно стирать постельное бельё

Свежее и качественное постельное бельё – залог здорового сна и эстетика в чистом виде. Но зачастую случается так, что простыни, пододеяльники и наволочки через пару стирок теряют свой вид, становясь тусклыми, жёсткими или же бесформенными.
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