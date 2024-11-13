NBC: окружение Трампа недолюбливает Маска из-за агрессивного поведения

Приближенные избранного президента США Дональда Трампа недовольны поведением американского миллиардера Илона Маска, который вскоре возглавит новое министерство по достижению госэффективности совместно с Вивеком Рамасвами.
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