Работники театра отмечают профессиональный праздник

Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Это профессиональный праздник всех работников театра: актеров, режиссеров, светотехников и звукоинженеров, гримеров, театральных художников, даже гардеробщиков и билетеров.
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