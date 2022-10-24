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В Астраханской области заработала горячая линия СКР для участников СВО

В Астраханской области заработала горячая линия СКР для участников СВО

На нее можно звонить круглосуточно. В Следственном комитете РФ по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина стала функционировать горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

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