В Астраханской области заработала горячая линия СКР для участников СВО

На нее можно звонить круглосуточно. В Следственном комитете РФ по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина стала функционировать горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
На нее можно звонить круглосуточно. В Следственном комитете РФ по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина стала функционировать горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
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