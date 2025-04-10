Китай оставит ВСУ без дронов? Демарш Зеленского пошёл не по плану - "Фронт рухнет в самое короткое время"

Зеленский пошёл в атаку, негласно намекнув Трампу, что русско-китайская угроза зашла слишком далеко. И хотя пленение в зоне СВО граждан Поднебесной вызывает много вопросов, хитрый демарш Зеленского уже пошёл не по плану - аналитики напомнили, что Пекин играет немаловажную роль для армий России и Украины.