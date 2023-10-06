Экс-игрок "Зенита" Быстров: Миранчуку надо было валить из "Аталанты"

Бывший футболист петербургского "Зенита" Владимир Быстров высказался о российском полузащитнике итальянской "Аталанты" Алексее Миранчуке, который в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга" остался на скамейке запасных, передает "Матч ТВ".
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