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Рябков: продвижения с организацией прямого диалога Путина и Трампа пока нет

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что продвижения с организацией диалога главы российского государства Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа сейчас нет, но возобновление прямого контакта актуально.

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