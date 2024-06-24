Мария Багреева: в Москве растет спрос на коммерческую недвижимость

За год число проектируемых и строящихся объектов коммерческой недвижимости в Москве выросло на 57%, что свидетельствует о продолжающемся росте деловой активности в столице, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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